Montesilvano, scomparsa una ragazza di Pescara. Il suo nome è Angela Di Fulvio

Nella serata di ieri è scomparsa una ragazza di Pescara. Il suo nome è Angela Di Fulvio, 27 anni con capelli lisci e biondi con occhi tra il verde chiaro e l’azzurro. L’ultima volta è stata vista ieri sera, intorno alle 20:30, sul lungomare di Montesilvano all’altezza di Via Taro mentre spingeva la sua bicicletta, color avorio contenente un cestino.

Queste le parole della sorella, Carolina Di Fulvio, che ha lanciato un appello al TGR Abruzzo:

“Angela è uscita alle 12:10. A me ha detto che sarebbe uscita per una passeggiata e nel pomeriggio sarebbe andata a teatro e che voleva andarci da sola. Dalle 12:10 non abbiamo più notizie. Purtroppo non aveva con se nessun telefono, è uscita in bicicletta con un pantaloncino nero con una scritta bianca di lato, una magliettina corta sul grigio con una band musicale, uno zainetto grigio longchamp e dei sandali multicolor biancazzurre.

Prego tutti quanti per aiutare a ritrovare Angela. Se qualcuno avesse visto qualcosa contattatemi sui social oppure andate alle Forze dell’Ordine.”