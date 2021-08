Riaperta al traffico la SS/714 dir/A Tangenziale di Pescara

Riaperta al traffico, a partire dalle ore 19 di questa sera, la rampa in direzione Francavilla lungo la strada statale 714 dir/A “Tangenziale di Pescara”. A seguito degli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato vaste aree del Comune di Pescara, l’Amministrazione comunale ha richiesto ad Anas l’interdizione al transito delle arterie di competenza per consentire le attività di bonifica e verificare la sicurezza di alcune alberature situate lungo le viabilità di propria competenza.

Permane, quindi, la chiusura degli svincoli in entrata e in uscita della Tangenziale, in direzione Pescara, fino al completamento delle attività del Comune

Nel frattempo Anas ha completato, con esito positivo, le verifiche e i controlli, anche attraverso il mezzo “by-bridge”, delle proprie opere d’arte per accertare eventuali danni all’infrastruttura.

