Ecco quando sarà operativo il nuovo Distretto di Montesilvano

Da lunedì 9 agosto 2021 il nuovo distretto sanitario di Montesilvano sarà pienamente funzionante. Nelle giornate del 5 e 6 agosto avverrà il trasloco degli arredi dalla vecchia sede di Corso Umberto n.447 alla nuova di Via D’Agnese.

La nuova struttura, con 2712 metri quadri per attività sanitarie e più di 5000 metri quadri di parcheggi, verde e zone pedonali , è stata inaugurata il 23 Aprile 2019 con l’apertura unicamente dei servizi consultoriali e vaccinali ed ora, completati i lavori ai piani superiori (4 piani) può finalmente fornire, in luogo accogliente, molteplici servizi amministrativi-sanitari ai cittadini di Montesilvano e non solo.

Presso il distretto:

- ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)

- PUA (Punto Unico di Accesso)

- UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale)

- CUP

- Ufficio Scelta e Revoca del Medico

- Autorizzazione per trasporto in ambulanza

- Rilascio esenzioni per patologia e reddito

- Rimborso vaccini…

Erogazione di prestazioni di:

- Analisi di Laboratorio (Sala Prelievi)

- Cardiologia

- Ecografia

- Dermatologia

- Fisiatria

- Geriatria

- Ginecologia

- Neurologia

- Neuropsichiatria Infantile

- Oculistica

- Odontoiatria

- Ortodonzia

- Ortopedia

- Urologia

Il direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, il direttore sanitario Antonio Caponetti , il direttore amministrativo Vero Michitelli e la direttrice FF dell’Area distrettuale di Montesilvano Rita Mazzocca ringraziano il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’amministrazione tutta per la proficua collaborazione.