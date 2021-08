Il Comune di Pescara apre un Conto Corrente per far rinascere la Pineta

All'indomani dell'ennesimo incendio che ha nuovamente colpito la Pineta Dannunziana di Pescara il Comune ha deciso di aprire un Conto Corrente per far riscere la riserve naturale.

Con un video apparso sulla pagina Facebook del Comune di Pescara, il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha lanciato un messaggio ai cittadini, ringraziandoli per l'enorme contrinuto, insieme ai Vigili del Fuoco, per domare le fiamme:

"Il grande cuore dei pescaresi batte per risanare la ferita nel grande cuore verde della città. L'incendio che ha devastato la Pineta Dannunziana, la nostra Pineta ed il nostro simbolo non era ancora stato domato.

In tantissimi erano ancora in strada, con i secchi d'acqua, quando in Comune sono cominciati ad arrivare in più parti le offerte di aiuto per far rinascere la riserva. La risposta dei pescaresi è stata commuovente. Io vi rignrazio presto.

Ripartire presto e ripartire bene è il nostro obiettivo. Ci stiamo lavorando senza respiro, per far risorgere il nostro gioiello ambientale umiliato e sfregiato da un gesto criminale che ha colpito la comunità cittadina e rappresenta un danno generazionale, fisico come tutti possono vedere, e morale per ciò che rappresenta.

Per coordinare gli aiuti, il Comune ha deciso di aprire un conto corrente, in cui confluiranno le donazioni già annunciate, alcune delle quali persino di importo considerevole. Di ogni centesimo speso sarà dato conto nella più totale trasparenza di gestione. Ci sono benefattori che hanno scelto l’anonimato e anche questo va a loro onore.

Facciamo rinascere insieme la Pineta dannunziana.

E allora potremo dire tutti con orgoglio, come Gabriele d’Annunzio,

«io ho quel che ho donato».