Montesilvano, presentati i nuovi servizi sulla spiaggia della Polizia Locale

Presentato il nuovo servizio della Polizia Locale per la sicurezza sulle spiagge. Due agenti attraverso due ebike quotidianamente effettueranno dei controlli sulla riviera e lungo la battigia per debellare alcuni fenomeni come il commercio abusivo, il rispetto delle normative anticovid, alcuni giochi vietati sulla spiaggia e anche il rispetto delle normative per il bagno degli animali domestici. Hanno preso parte alla presentazione il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere comunale delegato alla Sicurezza Marco Forconi e il comandante della polizia locale Nicolino Casale.

"Il nuovo servizio si svolgerà tutti i giorni a partire da oggi - ha spiegato il primo cittadino - e servirà a potenziare la sicurezza in città, in particolare sulle nostre spiagge con l'arrivo dei bagnanti soprattutto nel mese di agosto. Subito dopo il bilancio si procederà con l'assunzione di 12 nuovi vigili. Devo ringraziare la nostra polizia municipale, che nonostante sia sotto organico sta facendo il massimo. Sempre in tema sicurezza abbiamo programmato un potenziamento della videosorveglianza su tutto il territorio. Infine un plauso anche ai nostri cittadini che si stanno comportando in maniera responsabile".

Il comandante Casale ha presentato i nuovi mezzi: