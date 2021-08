Pescara, Fiorillo saluta e passa alla Salernitana

Se ne parlava da giorni ma adesso manca solo l'ufficialità: Vincenzo Fiorillo saluta Pescara e passa a titolo definitivo alla Salernitana, squadra neopromossa in Serie A. Per il portiere genovese contratto quadriennale con il club campano.

Sette stagioni passate a difendere i pali dell'Adriatico collezionando 224 presenze, il più attivo nella storia del Delfino. In maglia baincazzurra ha sfiorato la promozione in massima serie nella stagione 2014-15, quando nel doppio confronto contro il Bologna pareggiò la finale play-off (0-0 a Pescara e 1-1 al Dall'Ara con i felsinei promossi a causa del miglior piazzamento in classifica). L'anno successivo, con Massimo Oddo in panchina, vinse lo spareggio contro il Trapani di Cosmi (2-0 all'Adriatico e 1-1 al Provinciale) regalando la sesta promozione al Delfino. In Serie A troverà poco spazio dando la precedenza ad Albano Bizzarri ma con l'arrivo di Zeman, sulla panchina biancazzurra sostituendo l'esonerato Oddo, Fiorillo si ritagliò il proprio spazio.

Nel 2018 rinunciò un'offerta molto importante dal Qarabag, squadra araba che partecipò alla Champions League e nel 2019 sfiorò nuovamente la promozione in A, questa volta con Pillon in panchina, perdendo la semifinale play-off contro il Verona (0-0 al Bentegodi e 0-1 a Pescara). Le ultime due stagioni non sono state affatto esaltanti per il Delfino: il 14 agosto 2020 Fiorillo si rese protagonista al play-out contro il Perugia, parando ben 2 rigori e consegnando la salvezza in B per poi concludere l'ultima esperienza adriatica culminata con la retrocessione in Serie C.

Queste le parole del'ormai ex capitano biancazzurro, che al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo ha salutato i compagni di squadra: