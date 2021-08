Più bagnini a ferragosto sulla Riviera Sud di Pescara

Più controlli sulla spiaggia di Pescara Sud (Pescara Portanuova) a Ferragosto, giornata cruciale della stagione estiva. Negli stabilimenti Aretusa, La Perla Rosa, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Lido 186, la Praesidium Agency Gruppo Dauro, che si occupa della sicurezza dei bagnanti in mare, presenta il piano per una giornata all'insegna della sicurezza, voluta fortemente dal responsabile del personale Carlo Ferrone che ha predisposto per gli stabilimenti citati, 2 bagnini per ogni turno, in modo da poter svolgere al meglio il servizio di prevenzione e sicurezza dei bagnanti.

Ricordiamo che la Praesidium Agency Gruppo Dauro, vanta tre bagnini nello staff che si sono resi protagonisti di salvataggi eroici nelle scorse stagioni: Marina Francesca Giammarino, che nel Settembre 2019, di turno presso lo Stabilimento La Perla Rosa, salvò una bagnante in difficoltà viste le avverse condizioni meteo e guadagnò l'encomio dal Comune di Cepagatti, Guido Ciati che lo scorso anno, di turno al Lido 186, salvò un uomo di 62 anni che stava annegando e Ilaria Giammarino, che sempre lo scorso anno, di turno allo Stabilimento Polizia di Stato, aiutò due deportisti in balia delle onde. Oltre alla grande professionalità dimostrata, ascoltando alcuni clienti dei vari stabilimenti, dicono di loro che sono bagnini eccezionali, molto attenti alle esigenze delle persone, scrupolosi a rispettare tutte le normative di sicurezza e particolarmente attenti ai bambini e ai disabili infatti i bagnanti si sentono al sicuro.

Alcuni clienti dello Stabilimento Aretusa, hanno dichiarato che la bagnina Marina Francesca Giammarino, è anche molto preparata a livello linguistico e riesce a parlare e spiegare le normative vigenti, ai numerosi clienti stranieri presenti sul litorale, soprattutto le normative riguardanti i barriere frangiflutti, dove ricordiamo che, come da ordinanza, è VIETATO SALIRE. Tutto pronto quindi per garantire i controlli necessari, con l'augurio che non succeda nulla, che sia una giornata di festa per tutti e che le persone possano divertirsi in sicurezza.

Carlo Ferrone ha dichiarato: