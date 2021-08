Pescara Basket, confermato anche Domenico Fasciocco

Seconda conferma in casa biancazzurra, con la Pescara Basket lieta di comunicare che Domenico Fasciocco farà parte del roster a disposizione di coach Stefano Vanoncini anche per la stagione 2021/2022.

L'ala classe 2000, prodotto del settore giovanile, nelle 20 gare disputate nell'ultimo campionato di Serie C Gold ha viaggiato a 6,0 punti, 3,5 rimbalzi 1,0 recupero e 4,1 di valutazione media in circa 20 minuti di utilizzo, uscendo dalla panchina come sesto uomo e risultando più volte decisivo nei finali di gara, come dimostrano i canestri determinanti negli ultimi istanti di gara nelle vittorie in casa del Pisaurum Pesaro alla sesta giornata e della Vigor Matelica all'ottava, dove ha anche toccato il suo high stagionale di punti con 13.

Inoltre Fasciocco, nonostante la giovane età, è prossimo a tagliare un traguardo importante con la casacca biancazzurra: infatti è vicinissimo alle 100 presenze e, con le 89 attuali, condite da 815 punti realizzati, occupa la terza posizione nella speciale graduatoria e la quinta in quella dei marcatori biancazzurri.

"Sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a fare il meglio possibile – afferma Fasciocco – in modo da confermare quanto di buono già fatto lo scorso anno. Sarà un campionato sicuramente molto più competitivo rispetto a quello dell'anno scorso – prosegue il giovane biancazzurro - con tutte le squadre che hanno partecipato alla Coppa del Centenario che, sfruttando questo vantaggio, si sono rinforzate in maniera importante e si presenteranno al via molto agguerrite. Dovremo quindi continuare a lavorare duramente – conclude Fasciocco – per farci trovare pronti fin da subito nel recitare un ruolo da protagonisti anche in questa stagione e raggiungere i nostri obbiettivi."

Altro importante tassello, quindi, agli ordini di coach Stefano Vanoncini, che potrà contare su un elemento di sicuro affidamento e, nonostante gli appena 21 anni di età, può vantare già una discreta esperienza nei campionati senior.