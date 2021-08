Pescara: addio a Dieksi, per anni dirigente della Confcommercio

La Confcommercio di Pescara piange la scomparsa di Salvatore Dieksi grande protagonista degli anni d'oro del commercio pescarese e per anni dirigente dell'associazione.

Il Presidente della Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano:

"Se ne va un altro dei grandi protagonisti di quella stagione irripetibile per il commercio pescarese che a cavallo degli anni '80 ha fatto di Pescara un punto di riferimento dello shopping in tutto il centro-sud. Dieksi è stato un commerciante vulcanico e pieno di idee che lo hanno portato ad essere il leader indiscusso nel settore della pellicceria nel nostro territorio e non solo. Il nome Dieksi era sinonimo di pellicceria di alta qualità. E' stato per anni Presidente Provinciale dell'Associazione Pellicciai della Confcommercio e all'interno della nostra associazione ha ricoperto altri importanti ruoli come dirigente.