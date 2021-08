Pescara Basket, arriva un'altra conferma

Un altro elemento del settore giovanile biancazzurro, con la Pescara Basket che è lieta di comunicare la conferma di Loris Masciopinto anche per la stagione 2021/2022.

L'esterno classe 2000 nello scorso campionato di Serie C Gold ha viaggiato alla media di 5,9 punti, toccando il massimo stagionale di 14 in ben tre occasioni, con il 32% al tiro da tre punti, 2,8 rimbalzi, 1,1 recuperi per 5,1 di valutazione nelle venti gare disputate.

In totale sono 407 i punti realizzati da Masciopinto con la canotta biancazzurra nelle 81 gare in cui è sceso in campo.

"Sono molto felice di poter continuare a far parte della famiglia biancazzurra e sono molto carico per l'inizio della nuova stagione. Abbiamo ancora l'amaro in bocca per non essere riusciti a conquistare la promozione, dopo aver disputato un campionato eccellente. Ci aspetta una stagione molto impegnativa – afferma il giovane esterno pescarese – con tante squadre che si stanno rinforzando molto ed è proprio per questo che ci alleneremo al meglio sotto il punto di vista fisico ma anche da quello mentale per raggiungere obbiettivi importanti."

Dopo Del Sole e Fasciocco un altro classe 2000 sarà a disposizione di coach Vanoncini, con Loris che quindi potrà continuare il percorso di crescita insieme ai due compagni di squadra iniziato fin dal settore giovanile, con il prestigioso risultato del raggiungimento delle Finali Nazionali Under 14 a Bormio nel 2014, e che li vede oggi tutti protagonisti in prima squadra con rendimento sempre più alto e responsabilità altrettanto importanti.