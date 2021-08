Pescara, firmata l'ordinanza sul divieto di fuochi d'artificio

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza, con effetto immediato, sul divieto assoluto dei fuochi d'artificio e di corpi voluminosi che rechino fiamme libere, consuetudine diffusa in occasione delle festività ferragostane.

La misura è volta a inibire cause potenziali innesco d'incendi, anche per via delle previsioni meteo che annunciano per i prossimi giorni, in particolare nelle aree litoranee, temperature e condizioni di rischio. Il provvedimento ha accolto e applicato la nota emessa ieri dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, con la quale i sindaci della provincia sono stati invitati ad adottare ogni decisione finalizzata a prevenire situazioni di potenziale emergenza.

L'ordinanza resterà in vigore fino al 22 agosto ed i trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.