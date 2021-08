Dopo un anno di sospensione torna Spazio Matta

Lo Spazio Matta dopo oltre un anno di sospensione, è ripartito con una programmazione estiva indirizzata a stimolare la partecipazione attiva alle proposte culturali. Già lo scorso 12 luglio la città di Pescara ha letteralmente gustato il menù spettacoli del BARBONAGGIO TEATRALE DELIVERY, diretto dal performer e attore di strada Ippolito Chiarello e coordinato da Annamaria Talone. I diversi menù sono stati consegnati direttamente a domicilio come primi assaggi di una corposa rassegna iniziata con il teatro sotto le finestre, davanti ai condomini e le case.

Matta#Aperto prosegue con SPAM | SCUOLA POPOLARE ARTISTI PER IL MATTA fino al 15 settembre organizzando tutte le settimane laboratori e animazioni di musica, teatro, danza, arti visive per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, mentre in collaborazione con On The Road propone COMUNITÀ INCLUSIVE: “ENSAMBLE”, laboratorio gratuito di pratiche artistiche come strumento per contrastare il disagio sociale.

A fine agosto arriva WALKABOUT. ESPLORAZIONI URBANE RADIONOMADI a cura di Carlo Infante (http://www.urbanexperience.it/), coordinamento di Annamaria Talone in collaborazione con Massimo Angrilli (Univ. Architettura G’D’Annunzio), On The Road, Fondazione Caritas, Fiab Pescarabici, Mila Donna Ambiente, Comitato Abruzzese Paesaggio. WALKABOUT è un format di performing media storytelling che ha segnato la strada nel coniugare passeggiate e palestre di cittadinanza attiva con un approccio psicogeografico che riconfigura lo sguardo dello spazio urbano.

La narrazione insorge nella conduzione radiofonica (attraverso sistemi whisper-radio) e nella sua estensione nel web con la realizzazione di geo-podcast da pubblicare sull’app Loquis. Queste azioni con i piedi per terra e la testa nel cloud esprimono una linea poetica e politica di resilienza urbana in cui si rilevano storie inscritte nelle geografie, delineando Paesaggi Umani.

Il 19 agosto ore 18.00, Parco San Giuseppe, talk e a seguire walkabout; il 20 agosto 2021, ore 18.00 e ore 20.00, partenza walkabout dal Parco San Giuseppe

La partecipazione ai walkabout è gratuita ma i posti sono limitati pertanto è necessario prenotarsi. Munirsi di auricolari personali.

Per prenotare: prenotazioni@spaziomatta.it

IL PROGRAMMA COMPLETO: https://www.spaziomatta.it/mattaaperto2021/

#MattaAperto è un progetto artistico/culturale all’interno del programma della PCM per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara porta “la bellezza in periferia” mettendo al centro “il valore dell’esperienza dello spettatore”.