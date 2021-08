Pescara Basket, ufficiale l'acquisto dell'esterno Perella

La società Pescara Basket è lieta di comunicare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni di Manolo Perella, esterno classe 2004 già comunque in forza alla compagine biancazzurra nelle precedenti due stagioni.

Muove i primi passi nella Pallacanestro Silvi, trasferendosi alla Stamura Ancona nella stagione 2018/2019 dove disputa i campionati Under 15 ed Under 16 d'Eccellenza. Arriva alla Pescara Basket nel 2019/2020 ed è tra i protagonisti della squadra Under 18 d'Eccellenza che solamente a causa dello stop per la pandemia non disputa le finali nazionali di categoria, mentre nella stagione passata entra in pianta stabile nella squadra senior di C Gold, realizzando 11 punti nelle sei gare in cui è sceso in campo, oltre a disputare da protagonista il campionato di Serie C Silver, dove in undici gare ha realizzato 130 punti, con un high di 21 nella vittoria sul campo del Roseto Sharks nella prima giornata della poule retrocessione, per una media di 11,8.

Inoltre ha disputato anche il campionato Under 18 d'Eccellenza grazie all'accordo con l'Unibasket Lanciano, dove conquista il titolo regionale di categoria recitando un ruolo determinante con oltre 15 punti di media nelle dieci gare disputate.

In questa stagione Perella sarà parte integrante ed importante della squadra di Serie C Gold ed avrà modo di migliorare e salire ancora di livello grazie al lavoro quotidiano con coach Stefano Vanoncini, oltre a disputare il campionato Under 19 d'Eccellenza.

Per la riuscita dell'operazione di acquisizione a titolo definitivo di Perella la società del presidente Di Censo ringrazia sentitamente la Pallacanestro Silvi, nella persona di Nicola Assogna per gentile e preziosa la collaborazione.