Pescara-Olbia, info e prezzi dei biglietti

Era il primo marzo 2020, quando la Prima Squadra del Pescara vinse contro l'Ascoli per 2-1 e sugli spalti c'erano ancora i tifosi prima della chiusura totale causata dalla pandemia. A distanza di un anno lo stadio riaprì per sole 1000 persone per la Supercoppa Primavera, con la squadra di Iervese che vinse per 3-2 sul Verona.

Giovedì 19 agosto, alle ore 20:45, i tifosi potranno tornare sugli spalti per assistere al match di Coppa Italia di Serie C tra la squadra di Gaetano Auteri e l'Olbia, squadra inserita nel girone B assieme ai biancazzurri.

L'accesso allo stadio sarà possibile ad un numero limitato di spettatori (50%) – come da disposizioni ministeriali – esclusivamente se in possesso di GREEN PASS (e documento d’identità). Chi non fosse in possesso del suddetto requisito non potrà in alcun caso avere accesso allo Stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. L'apertura della vindita dei tagliandi inizierà oggi, 17 agosto, dalle ore 15:30 mentre i canali di vendita saranno sia web che nei punti VIVATICKET.

I PREZZI:

– CURVA NORD: intero € 10 ridotto € 7

– CURVA SUD -CHIUSA-

– TRIB. ADRIATICA LAT E CEN : intero € 15 ridotto € 10,5

– TRIB. MAJELLA LAT.: intero € 25 ridotto € 17,5

– TRIB. MAJELLA CEN.: intero €35 ridotto €24,5

– OSPITI tariffa unica 10€ (Capienza 366 posti)