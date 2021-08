Pescara, sit-in di solidarietà per il popolo afgano. Ecco quando

Mercoledì 25 agosto, ore 19:00, si svolgerà una manifestazione sit-in di solidarietà per il popolo afgano, in particolar modo sarà le donne e le soggettività LGBTQI+, organizzato dal collettivo femminista Zona Fucsia e Emergency Pescara.

Ecco il comunicato del Collettivo femminista Zona Fucsia:

"Esprimiamo la nostra totale solidarietà, sorellanza e complicità alle donne e persone LGBTQIA+ che in Afghanistan stanno lottando e prendendo parola per non subire la violenza di un patriarcato teocratico istituzionalizzato. La guerra che ha portato all'occupazione militare del territorio è stata strumentalmente combattuta anche in nome della liberazione delle donne, violentemente poste al centro di uno scontro di civiltà ideologicamente invocato per giustificare l'ordine occidentale del capitale e le sue istituzioni. Oggi le donne e le persone LGBTQIA+ tornano al centro di un allarme internazionale che ancora le vede vittime potenziali e imminenti della più radicale subordinazione e costrizione al silenzio.

Chiediamo dunque non solo al Governo Italiano, ma all'Unione Europea, corridoi umanitari sicuri per il popolo afgano, con un accento particolare alle donne, bambine e soggettività lgbtqi, una corretta redistribuzione dei rifugiati, sostegno economico alle associazioni locali."