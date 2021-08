Basket, Andrea Grosso sarà il vice capitano del Pescara

La società Pescara Basket è lieta di comunicare ufficialmente che Andrea Grosso vestirà la canotta biancazzurra anche nella stagione 2021/2022 e sarà una delle colonne portanti, nonché uno degli uomini immagine, del roster di coach Stefano Vanoncini, ricoprendo il ruolo di vice capitano.

Il playmaker pescarese doc nelle venti gare disputate nello scorso campionato ha viaggiato alla media di 6,4 punti, 4,7 rimbalzi, 3,0 assist e 1,8 recuperi per 8,4 di valutazione in oltre 30 minuti di utilizzo, non facendo mai mancare il suo apporto in termini di leadership in cabina di regia ed in generale all'interno del gruppo biancazzurro, ergendosi anche protagonista in prima persona, come ad esempio in gara 1 della finale con la Fortitudo Roma, dove nel momento di massima difficoltà ha letteralmente preso per mano i suoi, conducendoli alla rimonta ed alla vittoria con un paio di canestri pesantissimi.

"Sono molto contento di poter dare continuità all'ottimo lavoro fatto nella scorsa stagione – afferma il playmaker biancazzurro – ci è mancata solo la ciliegina finale ma è stato sicuramente un cammino esaltante. Anche quest'anno – prosegue Grosso - gli obiettivi saranno ambiziosi. La continua crescita dei nostri ragazzi, un gruppo unito e la spinta dei nostri tifosi saranno le armi per essere protagonisti in un campionato che si preannuncia molto competitivo e stimolante. Ci faremo trovare pronti e forza Pescara Basket!"

Con la conferma anche di Andrea Grosso, ormai un simbolo della compagine biancazzurra avendone sposato con convinzione ed entusiasmo il progetto nella scorsa estate, il roster a disposizione di coach Vanoncini è quasi completato e si appresta ad iniziare ufficialmente i lavori nella giornata di lunedì 23 Agosto.