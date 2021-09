Montesilvano, ecco quando riapriranno gli asili nido

L'amministrazione comunale, nell'ambito dell'organizzazione della riapertura delle scuole, sta definendo anche l'ingresso agli asili nido comunali, previsto per lunedì 6 settembre. Questa mattina si é svolta una riunione tra l'assessore Barbara Di Giovanni e il dirigente comunale Alfonso Melchiorre per la riapertura del servizio e per la mensa, la cui partenza è in programma il 13 settembre.

"In seguito all'avviso emanato per le iscrizioni al nido comunale – spiega l'assessore Barbara Di Giovanni - sono stati confermati i venti bambini frequentanti lo scorso anno, oltre venti saranno i nuovi iscritti che per la prima volta entreranno in aula, mentre coloro che al momento sono in lista di attesa, così com'è accaduto negli anni precedenti, verranno riassorbiti durante il primo periodo di inserimento.

Oltre alla struttura di via Chiarini a breve verrà consegnata alle famiglie anche quella in via Foscolo. Il servizio mensa del nido invece sarà disponibile da lunedì 13 settembre con lo stesso criterio di smistamento dei pasti dello scorso anno alla presenza di un inserviente dell'azienda Serenissima, che dovrà entrare in classe per servire le portate, rispettando al massimo tutte le procedure all'interno di ogni singola "bolla", così da evitare la presenza di altre persone nelle aule.

Stiamo lavorando seguendo le linee guida nazionali a un piano concreto e operativo per riaprire gli asili nido comunali in massima sicurezza. Stiamo inoltre provvedendo alla pulizia generale e alla sanificazione di tutti gli ambienti, dagli arredi ai materiali didattici, per garantire nei locali la massima sicurezza per i bambini dai 0 ai 36 mesi e per tutto il personale".