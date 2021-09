Nuovo porto di Pescara, ecco quando partiranno i lavori

Nella giornata di ieri si è svolto un importante incontro per quanto riguradano i lavori del nuovo porto di Pescara. Presenti il Sindaco Masci, il Presidente del Consiglio regionale Sospiri, Riccardo Pavonano di Confcommercio Pescara, il comandante Minervino, De Annuntiis ed il Presidente dell'Arap e i tecnici dei vari Enti.

Il Comune di Pescara avrà a disposizione 51 milioni di euro con i lavori che inizieranno tra settembre e ottobre per la posa dei massi per congiungere il molo nord con la diga foranea. Queste le parole di Masci, dal suo account Facebook:

"Ieri abbiamo avuto una importante riunione alla Direzione Marittima, a cui hanno partecipato, oltre a me, il comandante Minervino, De Annuntiis e Sospiri per la Regione, Padovano per l'Autorità di Sistema Portuale, il Presidente dell'Arap e i tecnici dei vari Enti, per fare il punto della situazione sui lavori all'interno del porto di Pescara. Abbiamo definito il programma degli interventi per la realizzazione del nuovo porto, a oggi abbiamo a disposizione 51 milioni di euro, tra settembre e ottobre inizierà la posa dei massi per congiungere il molo nord con la diga foranea, entro pochi anni avremo un porto passeggeri moderno, funzionale, al centro della città, con il fiume che uscirà a mare dopo la diga foranea. Finalmente, dopo tanti anni di problemi infiniti, i pescatori potranno rientrare in porto senza il rischio di insabbiamenti, i balneatori non avranno più l'incubo del mare inquinato vissuto in passato, il sogno dei traghetti e delle navi da crociera a Pescara diventerà realtà, i pescaresi potranno guardare la città dalla diga foranea come da una terrazza sul mare a cinquecento metri dalla costa. Non ci fermiamo mai per il bene di Pescara."