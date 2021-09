Accademia O.S.A., al via le iscrizioni ai corsi 2021/22

Settembre tutti a scuola anche di musica. Sono infatti partite oggi le iscrizioni ai corsi per l’anno 2021/22 dell’Accademia O.S.A - Officina Scuola Arte con sede a Pescara in piazza Unione, 10.

Questo è il quinto anno consecutivo che l’Accademia organizza corsi di musica per tutte le età: si va da Musica in fasce (per donne in gravidanza) a corsi per la Terza Età.

Per quest’anno accademico, la Scuola di Musica prevede 34 corsi divisi in quattro categorie:

Musica classica;

Musica pop-rock-jazz;

Musica popolare;

Musica antica.

Ma non solo: l’O.S.A. si occupa anche della preparazione degli esami al Conservatorio, corsi di Musicoterapia, nonché laboratori e seminari.

“Ringrazio i nostri 12 giovani e qualificati docenti che, insieme a Maestri di caratura internazionale, si occupano delle lezioni – dice il Direttore dell’Accademia, il Maestro Manuel Virtù – L’emergenza sanitaria e le problematiche legate al Covid, hanno ancora il loro peso ma sono felice di poter dire che la voglia di stare insieme e vivere esperienze nuove sta vincendo: abbiamo notato infatti dallo scorso anno un aumento nel numero di iscritti per esempio nei corsi dedicati alla Terza Età. Ma la vera sorpresa, e sono contento di ciò, è l’aumento dei partecipanti ai corsi di Musica Antica; non pensavo a un maggiore interesse verso questa branca e invece abbiamo già degli iscritti al Corso di Liuto e di Calascione”.

Per prenotare una lezione gratuita: 3500842441; 3297326532.