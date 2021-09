Pescara, torna il Trofeo Matteotti

Il 2021 coincide con lo svolgimento del 74°Trofeo Matteotti, un appuntamento che non ha perso la sua forza di continuare nel segno della tradizione.

Un primo step di avvicinamento alla data del 19 settembre, è la conferenza stampa di presentazione programmata per giovedì 9 settembre (domani) alle 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Un momento d'incontro, come consuetudine, tra gli organizzatori dell'Unione Ciclistica Fernando Perna e i giornalisti in cui verranno svelati i principali dettagli tecnici e i nominativi delle 21 squadre partecipanti alla corsa professionistica che si colloca tra l'Europeo di Trento (12 settembre) e il Mondiale di Lovanio (in Belgio il 26 settembre).

"Il Trofeo Matteotti – spiega l'ex professionista e direttore tecnico dell'organizzazione Stefano Giuliani – non deve finire perché è la nostra storia ed anche un motivo d'orgoglio per tutto lo sport in Abruzzo e non solo. Anno dopo anno, il nostro scopo è quello di incrementare il potenziale di questa corsa che è nel mirino dei migliori corridori italiani e stranieri. N el 2019 Matteo Trentin vinse a Pescara in maglia azzurra e una settimana dopo si classificò al s econdo posto al Mondiale in Gran Bretagna".

Si allega link del TG3 Rai Abruzzo del 7 settembre con l'intervista a Stefano Giuliani al minuto 13'46"