ALT Stazione del Gusto, il nuovo ristorante di Niko Romito a Montesilvano

Dopo il Temporary Store dello scorso anno dedicato alla bomba, aperto in prossimità di Piazza Sacro Cuore a Pescara, lo chef stellato Niko Romito aprirà il nuovo ALT Stazione del Gusto, questa volta a Montesilvano.

Ad annunciarlo è stato egli stesso con un post pubblicato su Facebook. ALT sarà aperto tutto l’anno e in un luogo con flussi costanti e non stagionali. Questo progetto, dichiara Romito, nasce come progetto su strada perché le strade sono di tutti, nasce per essere di tutti e parlare con tutti. ALT è il luogo in cui trovarsi per mangiare un cibo diverso, buono.

La data dell'inaugurazione non è ancora stata ufficializzata e verrà svelata prossimamente. Queste le sue parole su Facebook: