Il Sindaco Carlo Masci visita il campo di concentramento di Auschwitz

In occasione della conferenza stampa svoltasi al Forum di Karpacz, in Pololia, confrantandosi con i Primi Cittadini polacci, greci ed ungheresi sulle prospettive di sviluppo delle città nel periodo post-Covid, il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha visitato, nella giornata di ieri, il campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo dell'Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il Primo Cittadino ha descritto il campo come l'orrore puro,pianificato e organizzato per annientare le persone nella loro dignità e per ucciderle come bestie al macello. Queste le sue parole dalla pagina Facebook: