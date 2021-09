Finalmente, ci siamo! Il tempo dell’attesa è finito. Dopo il tempo delle incertezze e dei timori, dopo il tempo delle preoccupazioni e delle speranze, adesso è… TEMPO DI TORNARE IN ACQUA e non solo. Le Naiadi risorgono con una nuova gestione affidata alla Pretuziana Sport di Teramo, Rari Nantes L’Aquila e Effegiquadro Pescara, con nuovi corsi, in grado di dare una risposta alla domanda di ogni appassionato, dal principiante all’agonista; con nuovo sport, perché è nelle nostre intenzioni, nel tempo, fare delle Naiadi un vero e proprio punto di riferimento per lo sport pescarese.

Nuove emozioni, perché crediamo che l’emozione, quella che nasce dalla passione, dall’impegno, dal cuore, sia la migliore ricetta per scrivere la storia futura di questo complesso straordinario.

Sabato 18 settembre riaprirà la Segreteria in Viale Della Riviera 343 a Pescara dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 che potrà fornire ogni possibile risposta sulle iscrizioni, sui corsi, sulle discipline, sulle varie attività e su ogni altra domanda