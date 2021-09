Castiglione, incendio di sterpaglie e bascaglia

Nella serata di ieri, ore 23:00 circa a Castiglione Contrada Acquaviva 15 uomini e 6 mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando di Pescara, sono intervenuti per un incendio di sterpaglie e boscaglia.

Il personale ha provveduto a proteggere le abitazioni, fronteggiando l'incendio per tutta la notte. In mattinata si sono uniti alle operazioni di spegnimento anche i mezzi aerei, elicottero e canadair, coordinati da terra dal DOS VVF e squadre di Protezione Civile. L'intervento é ancora in corso.