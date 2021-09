Aperte le iscrizioni per corso da barman, organizzato dalla Confcommercio Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Finalmente aperte le iscrizioni in presenza del corso per barman, corso a numero chiuso e nel pieno rispetto del protocollo sicurezza da Covid – 19. Si informano tutti gli organi di comunicazione che Lunedì 27 settembre 2021 parte un nuovo corso per aspiranti Barman organizzato dalla Confcommercio di Pescara.

Le lezioni si svolgeranno in aule allestite presso la sede della Confcommercio Pescara, nel pieno rispetto del protocollo sicurezza da Covid – 19, Via Aldo Moro 1/3, il pomeriggio dalle ore 14:30 alle 18.30, le lezioni si avvarranno del Maestro Barman Massimo Urru, bartender pluridecorato (I° Classificato al Trofeo Intercontinentale di barman a Cipro anno 2000, Vincitore di quattro Shaker d’argento, II° Classificato a Singapore Campionati Internazionali di barman, finalista al Trofeo Mondiale all’Havana - Cuba).

Il corso si divide in due livelli: corso base per la durata di 6 incontri dalle 14:30 alle 18:30 al prezzo di Euro 335,00; corso di perfezionamento per la durata di 4 incontri dalle 14:30 alle 18:30 al prezzo di Euro 245,00. Di seguito il programma dettagliato del corso:

CORSO DI BASE 1° LIVELLO

Prima lezione – Lunedi 27 settembre 2021: Presentazione del corso. La figura del Barman e dello staff. L’accoglienza e la mise en place al banco bar. Le varie tipologie di bicchieri e le attrezzature, le misure liquoristiche. L’uso corretto dello Shaker Boston e del mixing glass. Esercitazione pratica.

seconda lezione – MARTEDI’ 28 SETTEBRE 2021: Le bevande analcoliche. Succhi di frutta e le varie tipologie di centrifuga, estratti e frullati ed i loro attrezzi. Cenni d’intaglio di frutta e verdura per decorazione cocktail, esercitazione pratica Virgin Colada, Florida, Virgin Mary.

TERZA LEZIONE – MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2021: La vinificazione, produzione di vini spumanti e champagne. Classificazione. Il vino al bar e le varie tipologie, i migliori vini abruzzesi e nazionali. Tipologie di spritz, la grande famiglia degli Sparkling, demo cocktail champagne e Kir e Kir Royal, esercitazione pratica bellini, rossini e spritz.

QUARTA LEZIONE – LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021: Vini liquorosi, vermouth e bitter, storia classificazione e servizio, la storia del negroni e la sua realizzazione pratica; esercitazione su Milano Torino, negroni sbagliato, americano, campari orange, campari shakerato.

quinta lezione – MARTEDI’ 5 OTTOBRE 2021: La distillazione. La differenza tra liquore e crema liquore. L’Alambicco. La distillazione continua e discontinua. Distillazione dal vivo con un alambicco. Le acqueviti di origine vitivinicola. Cognac, Brandy, Armagnac e grappa. Whisky e Whiskey. La zona di produzione e lavorazione. Esercitazione pratica. Stinger, Alexander, Manhattan, Barbon Sour

SESTA LEZIONE – MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021: I White Spitits. Gin, Vodka, Rum, Tequila, Cachaca, Mezcal, i drink di tendenza (master dimostrativo). Esercitazione pratica: Daiquiri, Cockatail Martini, Margarita.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 2° LIVELLO

Settima lezione – LUNEDI’ 11 OTTOBRE 2021: Caffetteria (storia). Definizione cenni di botanica e produzione. Visita in torrefazione con master di caffetteria (esatta tecnica per montare il latte, Il servizio del thè e del cappuccino, cioccolata calda e tecniche di lavorazione, demo di irish coffee. esercitazione pratica: caffè, cappuccino e Il caffè shakerato.

Ottava lezione – MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2021: Analisi sensoriali e olfattive dei vari distillati. Master sulla birra, lavorazione e produzione, differenza tra birra industriale e quella artigianale, degustazione di varie tipologie di birre. Elaborazione e consegne ricette per la gara finale. Decorazioni cocktail.

Nona lezione – MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021: Classificazione dei mixed drinks e tutti i drink di tendenza, rappresentazione dal vivo di un work station con set up dei prodotti e tecniche di versaggio, demo dei mojito e i vari pestati, master sui cocktail più bevuti al mondo, allestimento bottigliera per la finale.

DECIMA lezione – GIOVEDI’ 14 OTTOBRE 2021: Decima Lezione: Controllo ricetta e accrediti, verifica esame scritto, cocktail competition, premiazione e consegna attestati II Livello, buffet finale e saluti.

CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A PARTECIPARE PUÒ RIVOLGERSI ALLA

CONFCOMMERCIO - VIA ALDO MORO, 13 - PESCARA TEL 085.43.13.620

OPPURE CLICCA SU FACEBOOK CONFCOMMERCIO PESCARA