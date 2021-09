Orietta Berti in concerto a Pescara per la raccolta fondi della Pineta

Tutto pronto per il concerto di Orietta Berti, che si svolgerà questa sera all'Arena del Mare alle ore 21:00. Il concerto è finalizzato per la raccolta fondi per la ricostruzione della Pineta dannunziana, gravemente danneggiata dall'incendio dello scroso primo agosto.

Per accedere al concerto servirà il Green Pass, il Certificato Verde che attesta l'avvenuta vaccinazione oppure tampone molecolare e rapido contro il Covid-19. Il tempone dovrà essere effeutato 48 ore prima dell'evento.

CLICCA QUI PER PRENOTARTI