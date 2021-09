Parcheggio a sorpresa

22 settembre ore 10.00, operai del Comune segnano con la vernice gialla un nuovo parcheggio disabili. Bene! No, non bene, ma non per il parcheggio né tantomeno per i disabili, il posto viene segnato con la vernice gialla (compreso omino su sedia a rotelle) direttamente sotto l’automobile parcheggiata, probabilmente ieri sera, da un ignaro proprietario che non ha trovato alcun segnale che indicasse lavori in corso o semplice divieto di sosta.

Pescara è una città speciale, lavori in corso ovunque comprensibili o non comprensibili, in atto o dimenticati, ma quest’opera credo sia da mettere negli annali di una gestione dei lavori pubblici fatta a caso!

L’unica speranza, di chi ha assistito alla scena, e che, messo il cartello disabile, il povero automobilista non debba anche essere multato.