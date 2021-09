Pescara, abbattuto il "muro della vergogna"

Nella giornata di ieri è stato abbattuto, tra Via della Tiburtina e Via Salara, l'ultimo tratto del cosidetto "muro della vergogna".

L'impres Cocciante è stata incaricata per la demolizione. Sul posto era presente ache il Sindaco Masci, che si è espresso così sulla propria pagina Facebook:

"Oggi, finalmente, abbiamo abbattuto il "muro della vergogna" sulla Tiburtina, di fronte a via Lago di Capestrano. Dietro quel muro per decenni si sono nascosti episodi di degrado assoluto, efferate azioni criminali, distruzioni umiliazioni e perdite di dignità di esseri umani. Fra pochi mesi completeremo la strada Pendolo che collegherà direttamente San Donato all'ospedale passando per Rancitelli...e sarà tutta un'altra storia. Venticinque anni di attesa risolti in un minuto con qualche colpo di benna."