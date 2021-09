Designato l'arbitro di Pescara-Viterbese

L'Associazione Italia Arbitri ha designato i direttori di gara per la quinta giornata del campionato di Serie C. Il Pescara, primo in classifica a quota 10 punti, affronterà sabato (ore 17:30) la Viterbese, reduce dalla sconfitta interna contro il Cesena (0-1).

L'arbitro dell'incontro sarà Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato da D'Angelo e Bianchini, entrambi di Perugia, mentre il IV Uomo sarà Recupero della sezione di Lecce. Queste le altre designazioni:

ANCONA MATELICA-LUCCHESE (sabato 25 settembre ore 14:30)

ARBITRO: Scarpa

ASSISTENTI: Rainieri-Consonni

IV UOMO: Aldi

CARRARESE-FERMANA (sabato 25 settembre ore 14:30)

ARBITRO: Ubaldi

ASSISTENTI: Iacovacci-Tchato

IV UOMO: Rodigari

OLBIA-CESENA (sabato 256 settembre ore 14:30)

ARBITRO:Djurdjevic

ASSISTENTI: Cesarano-Marchese

IV UOMO: Di Mario

PESCARA-VITERBESE (sabato 25 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Virgilio

ASSISTENTI:D'Angelo-Bianchini

IV UOMO: Recupero

GROSSETO-GUBBIO (sabato 25 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Saia

ASSISTENTI: Ferrari-Feraboli

IV UOMO: Silvestri

MODENA-VIRTUS ENTELLA (sabato 25 settembre ore 17:30)

ARBTIRO: Rutella

ASSISTENTI: Lattanzi-Bahri

IV UOMO: Nicolini

PONTEDERA-MONTEVARCHI (sabato 25 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Baratta

ASSISTENTI: Agostino-Galimberti

IV UOMO: Moretti

SIENA-REGGIANA (sabato 25 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Acanfora

ASSISTENTI: Montagnani-Valente

IV UOMO: Torregiani

TERAMO-IMOLESE (sabato 25 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Crezzini

ASSISTENTI: Porcheddu-Santarossa

IV UOMO: Borriello

VIS PESARO-PISTOIESE (sabato 25 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Madonia

ASSISTENTI: Landoni-Miccoli

IV UOMO: Maccorin