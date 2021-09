Mattarella a Pescara, il Comune emana l'ordinanza

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in città, domani 28 settembre, per l'inaugurazione dell'Isago Museum, all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Umberto I.

A tal proposito il Comune di Pescara ha emanato un'ordinanza sul divieto di sosta e fermata in occasione dell'arrivo del Capo di Stato: divieto di transito veicolare dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del giorno 28/09/2021, delle seguenti lungo: Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Genova e via Quarto dei Mille; piazza della Repubblica; piazza Sacro Cuore; via Piave, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via M. Forti; via M. Forti, nel tratto compreso tra via Piave e piazza Sacro Cuore; via Fiume; via Trento nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Milano; via Trieste nel tratto compreso tra via Milano e corso Vittorio Emanuele II; via Emilia; via Roma nel tratto compreso tra via Milano e corso Vittorio Emanuele II; corso Umberto I nel tratto compreso tra via Milano e corso Vittorio Emanuele II; via Mazzini nel tratto compreso tra via M. Forti e corso Vittorio Emanuele II.

