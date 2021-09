Cosa sono gli Omega 3 e perché sono considerati benefici per la salute

Gli Omega 3 sono acidi grassi polinsaturi particolarmente benefici per l’organismo, i cui effetti positivi sono stati resi noti negli ultimi anni, infatti molto spesso oggi si consiglia di ricorrere sia agli alimenti che li contengono, sia ad alcuni integratori alimentari specifici.

Considerando infatti gli innumerevoli benefici degli Omega 3, vengono consigliati a tutte le età e soprattutto per contrastare i fenomeni di ossidazione delle cellule e il conseguente invecchiamento dei tessuti. Gli acidi grassi Omega 3 sono indispensabili per mantenere una pelle elastica e giovane e per contrastare la formazione di rughe, smagliature e macchie dovute al trascorrere del tempo.

Gli Omega 3 contribuiscono a mantenere una pelle perfettamente idratata, evitano i problemi di disidratazione e secchezza eccessiva, ma agiscono anche a livello interno, mantenendo basso il livello del colesterolo LDL, il così detto colesterolo cattivo, e al contrario incrementando il colesterolo buona HDL.

Questo significa che assumere costantemente gli alimenti che contengono una buona quantità di Omega 3 è un’ottima soluzione per proteggere la pelle e l’organismo dall’invecchiamento cellulare e dai relativi problemi che ne conseguono.

Assumere gli Omega 3 attraverso l’alimentazione

È possibile assumere gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6 attraverso una corretta alimentazione, soprattutto inserendo spesso il pesce nella propria dieta. Ovviamente, trattandosi di elementi non molto diffusi in natura, può essere difficile assumerne una quantità sufficiente, soprattutto per chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana.

In questo caso, può essere molto utile ricorrere ad un integratore alimentare apposito, che possa garantire il giusto apporto di acidi Omega 3 e, di conseguenza, consentire di usufruire dei benefici effetti che questi elementi comportano.

L’olio di Rosa Mosqueta è un ottimo prodotto per integrare la propria dieta con un apporto di Omega 3 e Omega 6, oltre a contenere una buona percentuale di vitamine A ed E, di fitosteroli e di altre sostanze dal potere antiossidante. L’olio di Rosa Mosqueta è un prodotto del tutto naturale, privo di controindicazioni e adatto a tutti. Può essere assunto sotto forma di capsule pre dosate, ma viene utilizzato anche come cosmetico naturale ed efficace.

Quali effetti comporta l’olio di Rosa Mosqueta

La Rosa Mosqueta è un arbusto molto diffuso in Sud America, simile alla rosa canina, dai cui semi si estrae un olio particolarmente benefico per la salute. L’olio di Rosa Mosquesta è un vero toccasana per la pelle, in quanto permette di risolvere molti problemi e inestetismi particolarmente fastidiosi: smagliature, macchie, discromie, piccole rughe e così via.

È ideale per il trattamento degli eritemi, delle forme di irritazione della pelle e delle scottature solari, ed è utile per ridurre i segni lasciati dalle cicatrici di qualsiasi tipo.

Si consiglia di utilizzare l’olio di Rosa Mosqueta come integratore alimentare per proteggersi dai fenomeni di invecchiamento delle cellule dall’ossidazione dei tessuti, ma anche come cosmetico naturale. Scegliere una linea di prodotti per la pelle a base di Rosa Mosqueta è la soluzine migliore per mantenere a lungo una pelle giovane ed elastica.