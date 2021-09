Lavori a Colle Breccia, sospesa la fornitura d'acqua in Via Polacchi e San Silvestro Spiaggia

A causa della sostituzione di una saracinesca del serbatoio di Colle Breccia, l'ACA comunica la sospensione temporanea della fornitura d'acqua nella giornata di oggi, martedì 28 settembre, nelle zone di Via Luigi Polacchi e San Silvestro Spiaggia a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00, salvo complicazioni in fase di esecuzione. Non si possono escludere "cali di pressione"' in altre vie adiacenti. ·