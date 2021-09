Montesilvano, revisionati i defibrillatori presenti nei palazzi comunali e negli impianti sportivi

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha provveduto alla revisione di tutti i febrillatori posizionati nei luoghi pubblici, per accertare il loro corretto funzionamento.

Dopo il progetto "Defibrillatori Accessibili Montesilvano Sicura", portato avanti nel 2016 dal consigliere comunale Lorenzo Silli e dall'attuale assessore Alessandro Pompei, che prevedeva l'installazione, l'utilizzo dei defibrillatori e la partecipazione al corso di formazione, tenuto dagli istruttori del 118 S.U.E.M. di Pescara, per ottenere l'attestato di esecutore BLS-D "Abruzzo Soccorso, gli uffici comunali hanno provveduto ad affidare ad una ditta esterna, il compito di sistemare gli apparecchi presenti al Pala Senna e al campo sportivo di via Senna, al campo sportivo in via Foscolo, a Palazzo Baldoni (lato polizia locale), al Palazzo di Città e in via Maresca nella zona dei Grandi Alberghi.

"Negli impianti sportivi - spiega l'assessore Pompei - , su segnalazione delle società sportive, concessionarie temporanee delle strutture, abbiamo provveduto a sistemare i defibrillatori che erano prossimi alla scadenza. Per un corretto ed efficace utilizzo degli apparecchi la ditta incaricata dalla nostra amministrazione comunale ha sostituito in particolare le cartucce degli elettrodi sia per l'uso riservato agli adulti sia per i bambini e le batterie di alimentazione".