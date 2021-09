Pescara Basket, Di Diomede: "Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene"

A poco meno di due settimane dall'inizio della stagione abbiamo raccolto le impressioni dell'ala forte Simone Di Diomede, uno dei due volti nuovi della Pescara Basket versione 2021/2022, il primo in ordine cronologico ad essere stato ingaggiato.

"Ciò che mi ha convinto ad accettare la proposta della società è stato il progetto, che ritengo molto valido – esordisce Di Diomede – e per la possibilità di poter crescere sia come squadra che come individuo, attraverso il lavoro quotidiano con coach Vanoncini e del suo staff. Questi sono stati due aspetti fondamentali che mi hanno spinto definitivamente a sposare in maniera convinta il progetto Pescara Basket."

Nonostante abbia dovuto inserirsi in un gruppo già consolidato e che già lavora insieme da un anno Di Diomede non ha riscontrato particolari difficoltà nell'entrare nei meccanismi di squadra:

"Conoscevo già diversi ragazzi e di conseguenza anche le loro caratteristiche sia tecniche che umane, quindi le difficoltà nell'inserirmi in un nuovo contesto sono state molto relative. Ovviamente per quanto riguarda gli schemi – prosegue Di Diomede – loro che sono qui da un anno partono avvantaggiati, ma con il lavoro settimanale sia io che Matteo stiamo entrando molto bene nei meccanismi di squadra."

Per concludere un bilancio sul pre campionato ed uno sguardo alla stagione ormai alle porte: