Mattarella inaugura l'Imago Museum di Pescara

E' stata una giornata storica sia per la città di Pescara che per l'Abruzzo in merito alla visite ufficiali del Presidente della Republica Sergio Mattarella e del Premier Mario Draghi. Il Capo dello Stato ha fatto tappa nella città adriatica per l'inaugurazione dell'Imago Museum, polo culturale di Arte moderna e contemporanea, angolo Corso Vittorio Emanuele II e Corso Umerto I, mentre il Presidente del Consiglio è stato a L'Aquila per il Parco della Memoria, dedicato alle vittime del terremoto del 2009.

Il Capo dello Stato è arrivato nella tarda mattinata, accolto dal Sindaco Masci, Il Governatore Marsilio ed il Presidente della Provincia Zaffiri.