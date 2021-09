Inaugurazione dell'Imago Museum a Pescara

Grande attesa a Pescara per l'inaugurazione ufficiale dell'Imago Museum, nella sede dell'ex Banco di Napoli in Corso Vittorio Emanuele II. Traffico bloccato e transenne di sicurezza per l'importante avvenimento.

Queste le parole del Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, poco prima dell'evento:

Puntualissimo alle ore 11 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a bordo di un auto di rappresentanza e di nazionalità tedesca, immediatamente dopo essere sceso all'ingresso di Corso Umberto I, ha ricevuto i saluti istituzionali del sindaco di Pescara, Carlo Masci e del Presidente dell'omonima provincia, Antonio Zaffiri.

Subito dopo il cerimoniale ha previsto la scopertura di un'epigrafe marmorea, alla presenza del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, con la benedizione del Vescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti.

Quasi incurante (solo un rapidissimo gesto di saluto con la mano) di alcune scolaresche presenti e venute a salutarlo, munite di bandierine tricolori e intonanti l'inno di Mameli, oltre che della stampa locale, isolata all'interno di un recinto di transenne e impossibilitata a seguire l'evento all'interno del Museo, probabilmente vittima di un protocollo tanto rigido, quanto cinico, il Presidente Mattarella ha proseguito la visita all'interno del palazzo.

Alle 12 in punto è poi uscito dall'ingresso principale di Corso Vittorio Emanuele II, seguito dal codazzo delle autorità che hanno avuto il privilegio di assistere all'evento, dentro il Museo. Anche in questo caso un brevissimo saluto appena accennato verso i cittadini in attesa e via di corsa verso l'aeroporto, per la partenza con il velivolo presidenziale.

Avremmo voluto anche descrivere le opere presenti all'interno del Museo, oltre a trascrivere le parole presumibilmente pronunciate dal Presidente Mattarella, ma non facendo parte dell'elite giornalistica locale, bisognerà accontentarsi dei comunicati ufficilali rimbalzati alle testate.