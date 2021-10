Aeroporto d'Abruzzo, raddoppiata la tratta Pescara-Milano Linate

Arrivano importanti novità per l'Aeroporto Internazionale D'Abruzzo. Il 29 settembre scorso è stata annunciata un'importante azione che riguarda il collegamento tra l’Abruzzo e la Lombardia, ovvero il raddoppiamento del volo Pescara-Milano Linate; collegamento che sarà gestito da ITA (la nuova compagnia di bandiera italiana subentrata ad Alitalia).

Ad annunciarlo è Alessandro D'Alonzo, vicepresidente della SAGA, società che gestisce l'aeroporto abruzzese.

A partire dal prossimo 15 ottobre, la tratta Pescara-Linate sarà effettuata due volte al giorno durante la settimana (anziché una, come avveniva in precedenza). Pertanto, da metà ottobre, gli orari saranno i seguenti:

PESCARA–LINATE:

dal lunedì al venerdì:

mattina: ore 6:05

pomeriggio alle 17:40

sabato:

mattina: ore 6:05

LINATE-PESCARA

dal lunedì al venerdì:

pomeriggio: ore 15:45

sera: ore 22:35

domenica:

sera: ore 22:35

DAL PROSSIMO ANNO TORNA PARIGI?

Per quanto riguarda i collegamenti internazionali al momento non ci sono novità (esclusi i potenziamenti di alcune rotte già presenti) per i voli verso Parigi. La società, come affermato da D'Alonzo, sta chiedendo alle compagnie aeree (Ryanair, WIZZAIR, easyJet, Vueling, Volotea, Alitalia, Transavia, ecc.) come primo collegamento i voli verso la capitale francese. Questa nuova tratta potrebbe essere quindi introdotta verso l'estate 2022.