Multiplex Arca, tornano le proiezioni dei film in lingua originale

Al Cinema Multiplez Arca di Spoltore tornano le proiezioni dei film in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Martedì 13 ottobre si inizierà con No time to die - ultimo, attesissimo film dell'agente 007 più famoso del pianeta. Con un travolgente Daniel Craig da godere in lingua originale per non perdere nessuna, intraducibile sfumatura di recitazione.

Il prezzo del biglietto è 5 euro.

Questi gli orari: 17:30 20:30