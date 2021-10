La cucina italiana di Niko Romito a Expo Dubai 2020

Commenta Niko Romito:

"Spazio Bar e Cucina è il compendio delle mie esperienze, dei prodotti simbolo della mia ricerca gastronomica, che si traduce in un modello informale di accoglienza che da sempre fa parte della nostra tradizione e in cui tutti ci riconosciamo.



Un'ampia offerta che parte dalla prima colazione che si concentra su prodotti e abitudini tipicamente italiani, una cucina che rielabora le ricette della convivialità casalinga realizzando piatti precisi, moderni e leggeri. Non mancano i prodotti più noti e popolari del mio percorso, come le fette di pane condite, la BOMBA nelle sue versioni dolci e salate, i prodotti del mio Laboratorio come il PANDOLCE NIKO ROMITO, i nettari e le confetture biologiche e ci sarà anche una vetrina dove saranno protagoniste le torte classiche della pasticceria italiana come la crostata di frutta, la tenerina al limone e al cioccolato e la sbrisolona.



Mi onora rappresentare il nostro paese portando l'autenticità della nostra tradizione culinaria nella varietà delle sue espressioni e declinazioni che cerco di interpretare in chiave contemporanea rimanendo fedele ai sapori e ai gusti della nostra storia gastronomica. Expo è una manifestazione che, di fatto, è il contenitore delle eccellenze di ogni paese del mondo e mi emoziona pensare che SPAZIO ha aperto a Milano proprio durante Expo 2015."