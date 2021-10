Pescara Calcio, riscontrato un positivo al Covid all'interno della squadra

Torna la paura del Covid all'interno del Pescara. La società biancazzurra, con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha dichiarato che un membro della squadra è risultato positivo al Coronavirus. Per motivi di privacy non è stato enunciato il nome del calciatore.

In questo momento il tesserato è in isolamento come da protocollo. Il club ha avvisato le autorità sanitarie ed attivato le rispettive procedure. Questa mattina sono saranno effettuati nuovi tamponi.

Il Pescara era già stato colpito dal Covid, la scorsa primavera, causando un focolaio all'interno del gruppo squadra, aggravando la difficile situazione sportiva, conclusasi con la retrocessione in Serie C.