Protesta contro il Green Pass in zona Colli

Nonostante il maltempo, presso zona Pescara Colli davanti la Chiesa della Madonna dei Sette Dolori, si è svolta una protesta contro il Green Pass obbligatorio, il Certificato Verde che attesta la vaccinazione oppure il tampone molecolare o rapido negativo al Coronavirus.

Alcuni esponenti hanno esposto uno striscione con scritto "No Green Pass non toccate i minori" mentre altri sono stati messi su autovetture. Dal 15 ottobre il Certificato Verde sarà richiesto anche sui posti di lavoro sia pubblici che privati. (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU')