Tre farmacie a Cepagatti

"Dopo tanti anni di attesa Cepagatti avrà la sua terza sede farmaceutica che inaugurerà sabato 9 ottobre a Villareia".

Ad annunciarlo sono le Farmaciste Mariachiara Raglione e Daniela Rossi Principe insieme al Vicesindaco di Cepagatti Annalisa Palozzo che dichiara

"Da molti anni la nostra città era in attesa dell’apertura della terza farmacia nelle frazioni di Vallemare e Villareia, zona che hanno vissuto una forte espansione demografica. Adesso possiamo finalmente annunciare l'apertura della nuova farmacia "VILLAVALLE" (dal nome delle frazioni in cui è situata). Nel 2012 la Regione Abruzzo ha avviato l’iter del concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche nella regione e questa amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gino Cantò, con costanza e determinazione ha premuto affinché l’apertura della terza sede farmaceutica diventasse realtà. Sappiamo infatti che la farmacia non è solo un punto vendita di medicinali, ma un vero e proprio presidio sanitario e sociale sul territorio, con personale qualificato in grado di assicurare senza ritardo non solo i farmaci ma anche eventuali interventi di prima assistenza e un aiuto nelle prenotazioni dei servizi sanitari e nelle varie attività di screening. Questo è importante soprattutto per la popolazione anziana che ha difficoltà negli spostamenti e nelle prenotazioni on line dei vari servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Faccio un grande in bocca al lupo alle dottoresse Mariachiara Raglione e Daniela Rossi Principe, due farmaciste di grande qualità che hanno scelto Cepagatti per avviare un bellissimo progetto lavorativo e di vita”.

La sede farmaceutica n.3 è stata assegnata con DETERMINAZIONE DPF003 /39 del 13/04/2021 del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Ufficio PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA alla dottoressa Daniela Rossi Principe e alla dottoressa Mariachiara Raglione le quali hanno partecipato al bando indetto dalla Regione Abruzzo, D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 con la quale è stato approvato il “Bando di concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.). Al secondo interpello hanno ottenuto la sede di Cepagatti. Entrambe sono abruzzesi e la dott.ssa Mariachiara Raglione è originaria proprio di Cepagatti.