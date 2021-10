Montesilvano: per la prima volta "Natale in Borgo" con mercatini e rievocazioni storiche

L'amministrazione comunale di Montesilvano sta organizzando gli eventi per le festività natalizie, dalla marina al colle, riservati agli adulti e ai più piccoli. Per la volta si svolgerà "Natale al Borgo", in programma sabato 11 e domenica 12 dicembre a piazza Galli, una manifestazione che intende diventare un appuntamento fisso dell'inverno abruzzese con un mercatino nel centro storico.

"Con questo evento, che per due giorni coinvolgerà l'intera cittadina, vogliamo coniugare i tradizionali mercatini natalizi con la promozione culturale e turistica del territorio – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - , arricchendo la parte più prettamente commerciale con una rievocazione storica di qualità, un intrattenimento che abbia valore culturale e un apparato ristorativo molto curato. Esso si rivolgerà principalmente agli abitanti, 400.000 circa, il bacino urbano più grande del Medio Adriatico dell'area metropolitana Pescara-Chieti, ma si propone anche di attrarre visitatori dal resto della regione, dalle aree meridionale delle Marche, dal Molise e dalla Puglia settentrionale. Il nostro borgo sorge su una collina isolata alta circa 160 metri sul livello del mare, circondata dalle verdissime colline che anticamente erano parte della più ampia selva che gli ha dato il nome ed è ancora in parte circondata dalle mura perimetrali antiche, il suo tessuto urbano è prettamente medievale, con gli edifici che insistono sulle fondamenta di fabbricati, precedenti romani e italici, situati in slarghi circondati da antiche costruzioni. Tutta l'area della manifestazione sarà resa isola pedonale, inoltre per evitare congestioni di traffico presso il Colle verranno predisposti bus navetta in partenza continua, dall'area del Palacongressi Grandi Alberghi, dal piazzale antistante il PalaRoma e dal parcheggio presso il cimitero cittadino".