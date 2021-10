Coppa Italia Serie C, ecco quando si giocherà il derby Teramo-Pescara

La Lega Pro ha diramato le date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Il derby tra Teramo e Pescara si giocherà mercoledì 3 novembre alle ore 20:30 presso lo stadio Bonolis di Teramo. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari da 15 minuti e successivamente, sempre in caso di pareggio, si deciderà dagli 11 metri chi andrà ai quarti di finale.

LE ALTRE PARTITE DEGLI OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE C

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021

Gruppo A Gara O1 SUDTIROL - JUVENTUS U23 Ore 17.00

Gara O2 ALBINOLEFFE - TRENTO Ore 14.30

Gruppo B Gara O3 PADOVA - VIRTUS ENTELLA Ore 15.00

Gara O4 MODENA - PIACENZA Ore 15.00

Gruppo C Gara O5 TERAMO - PESCARA Ore 20.30

Gara O6 ANCONA MATELICA - VITERBESE Ore 15.00

Gruppo D Gara O7 CATANZARO - PALERMO Ore 14.30

Gara O8 FOGGIA - FIDELIS ANDRIA Ore 20.30

Nel frattempo, all'interno del gruppo squadra del Pescara è stata riscontrata una positività al Coronavirus a distanza di due settimane. La società per motivi di privacy non ha dichiarato il nome del tesserato, con ques'ultimo messo in isolamento nel rispetto delle norme anti-Covid e delle regole ASL.