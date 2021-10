Feste Ognissanti e defunti, il Comune di Montesilvano offre un servizio per le persone disabili

L'amministrazione comunale di Montesilvano, per le festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, da sabato 30 ottobre ha messo a disposizione un servizio per le persone disabili e per gli anziani, i quali potranno usufruire di circa dieci sedie a rotelle con il supporto dei volontari delle associazioni Croce Rossa Italiana, Comitato di Penne, e l'Associazione Nazionale Carabinieri di Montesilvano.

Le sedie a rotelle saranno a disposizione davanti all'ingresso del cimitero negli orari di apertura e chiusura: fino a domenica 3 novembre dalle ore 8,00 alle 17,45 e martedì 2 fino alle 16,45.

"A causa del notevole afflusso di persone per la commemorazione dei defunti – spiega il consigliere delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello - sarà interdetto l'accesso del cimitero alle auto (eccetto mezzi di polizia, ambulanze e vigili del fuoco in emergenza - carro funebre per il solo tempo operativo) e l'accompagnamento delle persone con disabilità verrà garantito attraverso il Comitato di Penne della Croce Rossa Italiana e l'Associazione Nazionale Carabinieri di Montesilvano. Il servizio proseguirà fino alle festività del 2 novembre. L'ufficio dei Servizi cimiteriali e l'Ufficio Disabili, quest'ultimo guidato da Claudio Ferrante, hanno lavorato in sinergia per gestire al meglio l'iniziativa rivolta a chi ha difficoltà a muoversi. Un ringraziamento alle associazioni che hanno dato la loro disponibilità".

Da venerdì 29 ottobre inoltre verrà aperto anche il Giardino delle Rimembranze, cioè l'area riservata alla dispersione delle ceneri, sempre all'interno del cimitero.

L'assessore ai Servizi cimiteriali Paolo Di Blasio, attraverso il dirigente comunale Marco Scorrano e il tecnico Pino Reale, hanno curato la pulizia e il decoro delle aree interne ed esterne, la sistemazione delle aiuole, degli alberi esistenti, la potatura delle piante e dei cespugli.