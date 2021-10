Maltempo, la Protezione Civile abruzzese pronta a soccorrere la Calabria e la Sicilia

La Protezione Civile abruzzese ha dato la propria disponibilità per soccorrere la Calabria e la Sicilia, fortemente colpite dal maltempo che sta interessando il sud Italia.

Ad annunciarlo è stato il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio attraverso la propria pagina Facebook. Il Dipartimento abruzzese si aggregherà a quello Nazionale, componendo un nucle intervendo per soccerrere le due Regioni.

"L’Abruzzo in prima linea per l’emergenza maltempo. La Protezione Civile abruzzese ha dato la propria disponibilità al Dipartimento nazionale di Protezione Civile a comporre un nucleo di intervento a supporto delle regioni Calabria e Sicilia a seguito della grave emergenza idrogeologica in atto e in vista del peggioramento meteorologico previsto nelle prossime ore."