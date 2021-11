Manoppello, lavori di manutenzione straordinaria in via Lago di Campotosto, via Pesaro Canale e via Aldo Moro

Grazie a 140mila euro di fondi assegnati al Comune di Manoppello dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, sono in corso i lavori per il consolidamento e la manutenzione straordinaria di via Lago di Campotosto, via Pesaro Canale e via Aldo Moro.

"Con l'obiettivo di mettere in sicurezza alcuni tratti di viabilità comunale ed evitare rischi per la pubblica incolumità – ha spiegato il sindaco Giorgio De Luca – stiamo intervenendo su alcuni tratti di viabilità urbana con lavori di manutenzione straordinaria che interessano diverse strade grazie a fondi statali".

In particolare in via Lago di Campotosto si è intervenuto posizionando una barriera stradale lungo il canale e asfaltando la strada. È stata ricavata anche una piccola area di sosta e presto saranno sistemati nuovi pali per la pubblica illuminazione. Per quanto riguarda via Aldo Moro sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede, con relativo parapetto, che colmerà il dislivello esistente fra la sede stradale e il terreno privato prospiciente, mentre in via Pesaro Canale saranno completati i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento già oggetto di un precedente intervento.