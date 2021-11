Coppa Italia, designato l'arbitro per Teramo-Pescara

Il Pescara è tornato al successo dopo aver battuto allo stadio Adriatico l'Olbia del pescarese Canzi. A decidere il match è stato il difensore Mirko Drudi a 6 minuti dal 90'.

I biancazzurri di Auteri torneranno in campo domani sera (ore 20:30), allo stadio Gaetano Bonolis nel derby contro il Teramo, valevole per l'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C. Gli adriatici dovranno fare a meno del portiere Raffaele Di Gennaro, infortunatosi durante la gara contro l'Olbia a cuasa di uno scontro di gioco, provocando la rottura della clavicola. Di Gennaro tornerà nel 2022, al suo posto ci sarà Alessandro Sorrentino, alla sua terza presenza stagionale dopo il debutto in Coppa Italia contro il Grosseto ed in campionato sul campo della Virtus Entella.

La gara sarà arbitrata da Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo D'Ilario di Tivoli e Giacomo Monaco della sezione di Termoli, mentre il IV Uomo sarà Stefano Striamo di Salerno.