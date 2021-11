Le Terme di Popoli e Rivisondoli aderiranno al Bonus Terme

Le Terme di Popoli e Rivisondoli hanno aderito al bonus terme, un incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati. Per "servizi termali" si intendono le prestazioni termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato. Il soggetto accreditato è colui che:

opera nel settore termale e delle acque minerali curative;

è iscritto nel Registro delle imprese con codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”;

si è pre-registrato a partire dal 28 ottobre alla piattaforma on line PAdigitale.invitalia.it

I cittadini potranno richiedere il bonus, a partire dall’8 novembre, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati, il cui elenco è disponibile online, in continuo aggiornamento, sul sito bonusterme.invitalia.it.

Il Bonus è un agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto, coprendo fino al 100% del servizio acquistato, fino ad un valore massimo di 200 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

Ai fini dell'ammissibilità del beneficio, i servizi termali non dovranno essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, degli enti pubblici oggetto di altri benefici riconosciuti dall'utente, fatte salve le eventuali detrazioni fiscali fatte salve le eventuali detrazioni fiscali previste dalla normativa sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.

Il Bonus non sarà cedibile a terzi, nè né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

Il Bonus è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati ai nuclei familiari. Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo incentivo, per un solo acquisto, fino ad un massimo di 200 euro.

COME FUNZIONA IL BONUS

L'incentivo costituisce in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo di 200 euro. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Il cittadino dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato a sua libera scelta, con quest'ultimo che provvederà a rilasciare l'attestato di prenotazione.

La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione ed i servizi dovranno essere usufruiti entro tale termine. Lo stabilimento termale, scelto dal cittadino che vorrà usufruire del bonus, provvederà al rimborso del valore del buono grazie alla piattaforma informatica di Invitalia.