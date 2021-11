Gli animali tornano protagonisti a Pescara con Quattrozampexpo

Due giornate interamente dedicate all'animal-cultura. Torna a Pescara un appuntamento imperdibile per gli amanti degli animali e per i loro amici a quattro zampe che sabato 6 e domenica 7 novembre, al porto turistico Marina di Pescara, potranno fare un tuffo nel mondo del pet grazie alla fiera Quattrozampexpo. L'appuntamento fieristico, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta un punto di riferimento nel Centro Sud Italia per i professionisti e per gli appassionati del settore che potranno conoscere tutte le novità in tema di cibo, accessori, cura, divertimento e formazione dedicate agli animali. La manifestazione, che nel 2020 ha subito uno stop forzato a causa della pandemia, è promossa dall'Assessorato alla tutela del mondo animale del Comune di Pescara, coordinato da Nicoletta Di Nisio, curato dall'associazione Vae Victis aps e gode del patrocinio del Consiglio regionale d'Abruzzo e di Unimpresapol.

Non una semplice fiera espositiva quella in programma nel fine settimana a Pescara, ma un momento di incontro, conoscenza e sviluppo per poter creare una cultura sugli animali da compagnia che da anni, ormai, rappresentano a tutti gli effetti dei componenti della famiglia e vengono amati, curati e coccolati come meritano. E' per questa ragione che, riconoscendo l'importanza degli animali e del loro benessere, ma anche del ruolo che gli amici a quattro zampe svolgono per il benessere delle persone – basti pensare all'importanza della Pet Therapy ad esempio – il Comune di Pescara ha scelto di promuovere la manifestazione con il proprio Assessorato alla tutela del mondo animale.

"Quattrozampexpo è un evento al quale abbiamo voluto partecipare in maniera attiva perché da un lato consente di ribadire l'importanza dei nostri amici a quattro zampe, dall'altro offre l'opportunità di sensibilizzare la popolazione su una serie di tematiche, come quella delle adozioni o della Pet Therapy», commenta l'assessore Nicoletta Di Nisio. «Del resto, gli animali sono sempre al nostro fianco, accompagnandoci e sostenendoci sia nei momenti belli che in quelli più difficili. Ne abbiamo avuto un'esperienza concreta nei periodi di lockdown, quando molti cani, gatti e altri animali hanno rappresentato una compagnia fondamentale per i bambini, gli anziani, le persone sole e, più in generale, per le persone che hanno dovuto affrontare l'isolamento. Quello della tutela degli animali è un settore nel quale crediamo fermamente e sul quale l'amministrazione sta lavorando molto, così come sono tante le iniziative che ancora vogliamo mettere in campo".

In un mondo in cui la cultura animale si sta espandendo sempre di più, Quattrozampexpo è stato ideato non come un semplice appuntamento espositivo, ma anche come occasione per approfondire una serie di aspetti legati al mondo del pet.

Nel corso della fiera, infatti, ci sarà spazio anche per la formazione e l'informazione, sia degli esperti del settore che della cittadinanza, grazie a una tavola rotonda dal titolo "Il rapporto uomo-animale nell'era Covid" in programma sabato dalle ore 10.30 e la cui apertura dei lavori sarà affidata all'assessore alla Tutela del mondo animale Di Nisio. Tra i protagonisti dell'appuntamento ci sarà l'Ordine dei Medici Veterinari di Pescara, con un intervento del vicepresidente Mario Della Torre, l'Ospedale H24, con una relazione del direttore sanitario Salvatore Gissara, e lo psicoterapeuta Fabio Gardelli, che presenterà un approfondimento sulla bilancia coevolutiva e sull'aiuto reciproco tra uomo e animale, tematiche afferenti alla Pet Therapy.

Domenica, dalle 10 alle 13, a salire sul palco di Quattrozampexpo saranno invece esperti e medici in rappresentanza di Aicad, Centro Polifunzionale Harmonia&Simbiosi Aps, Centri cinofili Abruzzesi, Abruzzo K9 e Associazione professionale nazionale educatori cinofili. In programma anche un focus sul Progetto Neuro Evolution Changing, a cura dello psicoterapeuta Fabio Gardelli, del medico veterinario comportamentista Laura Marchionne e del dog trainer Alessandro Franceschelli.

Anche quest'anno non mancheranno due appuntamenti molto amati dal pubblico che consentiranno ai proprietari degli animali di divertirsi con i propri pet: i concorsi The Best Cat e The Best Dog. Il primo, in programma sabato 6 novembre dalle 10 alle 12, vedrà i felini di ogni razza, ma anche meticci, sfilare davanti a una giura composta da pet lovers adulti e bambini che decreteranno i vincitori delle categorie: Best in show, Best in variety, Best cucciolo, Aristo-gatto, Pelosone e Tale e quale. Domenica 7 novembre, dalle 15.30 alle 18.30, sarà invece la volta della mostra canina amatoriale, durante la quale i pelosi partecipanti si contenderanno i titoli di: Best in show large size, Best in show small size, Pelosone, Baby handler, Tale e quale e Outsider. Le iscrizioni ai due concorsi saranno aperte fino al giorno stesso dell'evento, per una partecipazione massima di 100 gatti e 100 cani.

Protagonisti di Quattrozampexpo, come sempre, saranno anche i gruppi cinofili delle varie forze dell'ordine e i cani da salvataggio della Sics e delle unità cinofile da soccorso di K9 che, in modo esclusivo, daranno un esempio pratico della loro bravura e intelligenza.

"La quarta edizione dell'iniziativa sull'animal-cultura più attesa da pet lovers e animali a quattro zampe, sarà il primo segnale post-Covid di ritorno e riscossa del mondo del Pet», commenta Silvia Di Silvio, presidente di Vae Victis. «Una grande occasione per tuffarsi nel mondo del pet riconquistando momenti di socialità e rapporti relazionali oltre che opportunità di business. Quattrozampexpo 2021 torna a rafforzare i suoi focus: gli animali, la famiglia e il loro benessere, con particolare attenzione ai temi del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità".

Quattrozampexpo – che vede Monge come main partner ed è organizzata con il contributo economico della Camera di Commercio Chieti Pescara - sarà aperta sabato 6 e domenica 7 novembre dalle 9 alle 20 e l'accesso sarà riservato ai possessori di green pass, come da normativa vigente. Con il biglietto d'ingresso (disponibile su quattrozampexpo.it/biglietto o direttamente nel polo espositivo) i partecipanti sosterranno l'animal-cultura e Quattrozampexpo. Per tutti gli amici pelosetti, la fiera è pet friendly. Il regolamento di accesso alla fiera con animali e il programma completo su quattrozampexpo.it